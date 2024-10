Casal suspeito de infecção pelo vírus Marburg faz governo isolar estação de trem; entenda

Na última quarta-feira (02), a principal estação de trem de Hamburgo, na Alemanha, foi interditada devido à suspeita de que dois passageiros estivessem infectados com um perigoso vírus: o Marburg.

Os suspeitos eram um casal que estava chegando de Ruanda, na África, e apresentavam sintomas semelhantes aos da gripe. O homem, de 26 anos, é estudante de medicina e estava tratando pacientes com o vírus no país africano; ele decidiu alertar as autoridades.

Os dois foram retirados do trem em uma van especial, isolada contra infecções, e escoltados pela Polícia Federal. No Hospital Universitário Eppendorf, referência no tratamento de doenças altamente infecciosas, o casal foi submetido a testes PCR, que deram negativo.

Apesar de ter testado negativo, o estudante seguirá em observação em uma ala de isolamento do hospital por 21 dias, pois teve contato direto com um paciente infectado, mesmo usando equipamento de proteção. Já a mulher, que não teve contato direto com nenhum paciente infectado, permanecerá no hospital até o fim de semana. As informações foram confirmadas pelo jornal local "Bild".

Ruanda está enfrentando um surto da doença de Marburg que já matou 11 pessoas. A doença foi detectada no final de setembro, com 36 casos relatados até agora, conforme dados do Ministério da Saúde.

Vírus Marburg

O vírus Marburg é um agente patogênico altamente contagioso e letal, pertencente à família Filoviridae, a mesma do vírus Ebola. Ele é responsável pela febre hemorrágica de Marburg, caracterizada por uma taxa de mortalidade que pode chegar até 88% dos casos.

Características e Sintomas

O vírus é considerado uma zoonose, o que significa que sua transmissão inicial ocorre entre animais, especialmente morcegos frugívoros da espécie Rousettus aegyptiacus. A infecção em humanos pode ocorrer através do contato direto com fluidos corporais de pessoas contaminadas, como sangue, vômito e secreções.

Sintomas

Os sintomas da infecção pelo vírus Marburg começam abruptamente e incluem:

Febre alta

Dor de cabeça intensa

Mal-estar geral

Dores musculares

Vômitos

Diarreia

Após alguns dias, podem surgir complicações graves como hemorragias e falência orgânica. A recuperação pode ser prolongada e marcada por inflamações e outros problemas de saúde.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)