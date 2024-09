Casal de idosos desaparece em resort de nudismo; veja o que se sabe sobre o caso

Um casal de idosos que vivia em um resort de nudismo, na Califórnia, foi dado como desaparecido no início desta semana e a suspeita da polícia é de que os dois tenham sido assassinados. Daniel e Stephanie Menard, de 73 e 79 anos, respectivamente, moram em uma casa nos fundos do Olive Dell Ranch, uma propriedade que o jornal britânico "The Guardian" classificou como "um parque residencial de trailers e resort de nudismo".

No dia 25 de agosto, um amigo do casal relatou o desaparecimento à polícia, afirmando que os dois foram vistos pela última vez em casa na manhã do dia anterior. O cachorro de estimação deles, um shih-tzu chamado Cuddles, também sumiu.

Um suspeito de envolvimento no desaparecimento foi preso pela polícia de Redlands, da cidade da Califórnia. Restos mortais teriam sido encontrados embaixo da casa do homem, mas ainda não foram formalmente identificados, segundo um publicação feita nas redes sociais pelas autoridades responsáveis pela investigação.

A imprensa internacional identificou o suspeito como Michael Royce Sparks, de 62 anos, vizinho do casal. Ele começou a ser investigado depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima. Quando os agentes chegaram à casa do homem, ele estava escondido no porão e armado e ameaçou cometer suicídio, mas a arma falhou, de acordo com informações divulgadas pela imprensa internacional.