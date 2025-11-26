Casa Branca entra em lockdown após ataque e dois militares baleados

Dois integrantes da Guarda Nacional foram baleados nesta quarta-feira (26) nas proximidades da Casa Branca, em Washington, D.C. O ataque, registrado por volta das 14h30 no horário local (16h30 em Brasília), levou o complexo presidencial a entrar em lockdown, com bloqueio imediato de ruas e restrição de entrada e saída de pessoas. Uma pessoa foi detida, segundo a polícia da capital americana.

O governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, chegou a afirmar que os militares haviam morrido, mas voltou atrás momentos depois ao admitir ter recebido informações conflitantes. Os dois soldados foram socorridos em estado grave e levados para hospitais da região.

VEJA MAIS

O presidente Donald Trump não estava em Washington no momento do ataque — ele havia viajado na noite de terça-feira (25) para a Flórida, onde passará o feriado de Ação de Graças. O vice-presidente J.D. Vance também não se encontrava na cidade. Em uma rede social, Trump chamou o suspeito de “animal” e disse que ele “pagará um preço muito alto”.

A prefeita Muriel Bowser afirmou que o autor dos disparos parecia ter como alvo os integrantes da Guarda Nacional, classificando o caso como um “tiroteio direcionado”. A polícia informou não haver outros suspeitos além da pessoa detida.

O ataque ocorreu a poucos quarteirões da Casa Branca, em uma área movimentada, cercada por restaurantes, cafeterias e um parque muito frequentado por moradores e turistas.

De acordo com o The New York Times, a Casa Branca chegou a emitir um alerta vermelho, que indica risco potencial à vida dentro do complexo. Depois, o nível foi reduzido para laranja, que representa alto risco, mas sem ameaça imediata.

Lockdown bloqueou vias e afetou aeroporto de Washington

Durante o lockdown, ninguém pôde entrar ou sair da Casa Branca sem autorização do Serviço Secreto. Diversas ruas da região foram interditadas.

A Agência de Aviação Civil dos Estados Unidos interrompeu temporariamente todas as decolagens do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, que atende Washington. Os voos foram retomados menos de uma hora depois.

O diretor do FBI, Kash Patel, disse que o caso está sendo tratado como uma agressão contra agentes de segurança e será analisado como tema de segurança nacional. A motivação do ataque ainda não foi divulgada.

Mobilização e reforço de tropas na capital americana

Mais de 2 mil soldados da Guarda Nacional foram enviados a Washington em agosto, após o presidente Donald Trump assumir o controle federal da polícia local. Ele afirmou que a medida visa reforçar ações contra o crime. A prefeita Muriel Bowser criticou a decisão e classificou a intervenção como “alarmante e sem precedentes”.

Desde então, os militares passaram a patrulhar bairros, estações de trem, pontos estratégicos e estradas, além de atuar em barreiras e na segurança de eventos esportivos.

Após o ataque desta quarta-feira, o secretário de Guerra, Pete Hegseth, afirmou que Trump ordenou o envio de mais 500 soldados para a capital.

A secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, informou que trabalha com a polícia local para reunir mais detalhes sobre o caso. Até o momento, não há informações sobre a motivação do suspeito ou sua identidade.