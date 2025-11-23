Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Prefeito eleito de NY mantém críticas a Trump apesar de reunião amigável na Casa Branca

O recém-eleito socialista democrático e o presidente republicano criticaram-se ferozmente no passado recente.

Estadão Conteúdo
fonte

Zohran Mamdan foi eleito prefeito de Nova York nesta terça-feira (04/11) (R@zohrankmamdani)

O prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, não recuou, em entrevista que foi ao ar neste domingo, 23, de críticas anteriormente feitas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após uma reunião surpreendentemente amigável na Casa Branca entre os dois.

O recém-eleito socialista democrático e o presidente republicano criticaram-se ferozmente no passado recente. Trump chamou Mamdani de "100% Comunista Lunático" em uma postagem nas redes sociais após a vitória eleitoral do futuro prefeito, enquanto Mamdani disse que Trump agiu como um déspota e um fascista e que estava atacando a democracia. No entanto, os dois adversários políticos surgiram sorrindo após a reunião de sexta-feira, 21, e falaram de objetivos comuns.

Pressionado sobre suas declarações passadas, durante entrevista no programa "Meet the Press" realizada no sábado, 22, Mamdani disse que suas opiniões permanecem inalteradas.

"Tudo o que eu disse no passado, continuo acreditando", disse Mamdani. "E essa é a coisa que acho importante em nossa política, é que não nos esquivamos de onde temos divergências, mas entendemos o que nos traz àquela mesa, porque não estou entrando no Salão Oval para fazer um ponto ou tomar uma posição. Estou entrando lá para entregar resultados para os nova-iorquinos."

Trump ignorou as críticas de Mamdani na sexta-feira e até interveio em sua defesa várias vezes. Quando um repórter perguntou se Mamdani mantinha seus comentários de que Trump é um fascista, Trump interveio antes que Mamdani pudesse responder completamente à pergunta.

Questionado sobre a crítica de fascista no "Meet the Press", Mamdani disse: "Isso é algo que eu disse no passado. Eu digo isso hoje."

Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional, disse no programa de entrevistas "State of the Union", da CNN, que Trump quer trabalhar com todos que se importam com o futuro do povo americano.

"Às vezes discordamos sobre políticas", disse Hassett, "mas acho que o objetivo de melhorar a vida de todos é algo que muitas pessoas compartilham do lado Democrata e Republicano."

Embora politicamente distantes, a reunião na Casa Branca ofereceu benefícios políticos potenciais tanto para Mamdani quanto para Trump. O prefeito eleito pôde se encontrar individualmente com o presidente, e Trump teve a oportunidade de falar sobre acessibilidade, uma questão que é cada vez mais importante para os eleitores.

(*Fonte: Associated Press)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ZOHRAN MAMDANI/ENCONTRO/TRUMP/CONVERSA PRODUTIVA/CRÍTICAS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Alguns elementos de plano de paz precisarão ser aprimorados, diz secretário-geral da Otan

24.11.25 11h03

MUNDO

Professora é condenada por trocar drogas por sexo com alunos

Ex- substituta reconheceu ter oferecido maconha, álcool e pagamento em troca de atos sexuais com estudantes menores

24.11.25 9h34

Trump sinaliza possível progresso nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia

24.11.25 8h13

Diplomacia foi revigorada e esperamos que resultado traga passos certos, diz Zelensky

24.11.25 7h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

ACIDENTE

Aeronave da Embraer que levava ministro do Congo cai e pega fogo após derrapar na pista

Além do ministro Louis Watum Kabamba, 20 pessoas também estavam a bordo da aeronave

17.11.25 15h58

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

'FUTURO ARTIFICIAL'

Daqui a 20 anos, pessoas poderão escolher se desejam trabalhar, segundo Elon Musk

Além do trabalho opcional, o bilionário apontou também que o dinheiro perderá a importância

21.11.25 16h45

GOLPISTA

Copiloto falsifica documentos e pilota avião por meses sem licença

Piloto teria usado documentos falsos para atuar como primeiro oficial; caso levou à abertura de investigação interna

16.11.25 18h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda