Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Venezuela condena exercícios militares dos Estados Unidos no Caribe

Estadão Conteúdo

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, rechaçou neste sábado, 22, as manobras e exercícios militares realizados pelos Estados Unidos em Trinidad e Tobago, país que, de acordo com Padrino, "emprestou seu território" para ameaçar a Venezuela.

"Rechaçamos contundentemente manobras, exercícios e desdobramentos em nossa área próxima de interesse na Venezuela, basta de mentiras, de injúrias", disse Padrino, durante um evento público neste sábado.

Autoridades de Trinidad e Tobago, que fica a apenas 11 quilômetros da Venezuela em seu ponto mais próximo, anunciaram há alguns dias a realização de exercícios militares conjuntos com os EUA, pela segunda vez. As manobras ocorrem em meio às operações que Washington mantém no Caribe e que, segundo o presidente norte-americano Donald Trump, buscam combater o narcotráfico na região.

Segundo Padrino, as simulações representam uma ameaça à Venezuela, assim como a todo o continente. "Manobras inocentes, isso não existe", declarou o ministro.

"É triste que o governo de Trinidad e Tobago empreste seu território, degrade seu território, sua soberania para que ali se instalem instrumentos para a morte e destruição massiva de povos", criticou.

As forças militares americanas têm realizado desde setembro uma série de ataques contra embarcações suspeitas de traficar drogas em águas internacionais do Caribe e do Pacífico, incluindo vários botes que, de acordo com Washington, saíram da Venezuela. Pelo menos 80 pessoas morreram desde então.

Tensão no Caribe

Chamada de "Operação Lança do Sul", o grande aumento das forças navais americanas no Caribe é o maior desde a Crise dos Mísseis Cubanos e o bloqueio de Cuba em 1962.

O porta-aviões Gerald R. Ford chegou ao Caribe no último fim de semana, e agora há 15 mil tropas na região, incluindo fuzileiros navais em navios anfíbios e soldados em bases militares em Porto Rico.

Na última semana, o republicano também deu aval para que a CIA realizasse operações secretas dentro da Venezuela. Essas medidas podem preparar o campo de batalha para ações futuras.

Apesar das tensões persistentes, Trump não descartou iniciar um diálogo com Maduro. No entanto, seu governo indicou que se prepara para designar como organização terrorista um cartel que afirma ser liderado por Maduro e outros altos funcionários do governo venezuelano.

*Com informações de agências internacionais

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/VENEZUELA/TENSÃO/CARIBE/EXERCÍCIOS MILITARES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Alguns elementos de plano de paz precisarão ser aprimorados, diz secretário-geral da Otan

24.11.25 11h03

MUNDO

Professora é condenada por trocar drogas por sexo com alunos

Ex- substituta reconheceu ter oferecido maconha, álcool e pagamento em troca de atos sexuais com estudantes menores

24.11.25 9h34

Trump sinaliza possível progresso nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia

24.11.25 8h13

Diplomacia foi revigorada e esperamos que resultado traga passos certos, diz Zelensky

24.11.25 7h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

ACIDENTE

Aeronave da Embraer que levava ministro do Congo cai e pega fogo após derrapar na pista

Além do ministro Louis Watum Kabamba, 20 pessoas também estavam a bordo da aeronave

17.11.25 15h58

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

'FUTURO ARTIFICIAL'

Daqui a 20 anos, pessoas poderão escolher se desejam trabalhar, segundo Elon Musk

Além do trabalho opcional, o bilionário apontou também que o dinheiro perderá a importância

21.11.25 16h45

GOLPISTA

Copiloto falsifica documentos e pilota avião por meses sem licença

Piloto teria usado documentos falsos para atuar como primeiro oficial; caso levou à abertura de investigação interna

16.11.25 18h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda