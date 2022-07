Carteira de motorista do Brasil passará a valer em Portugal; entenda a situação do turista

Portugal vai permitir que a carteira de motorista de vários países seja aceita dentro do território português. Entre as nações beneficiadas está o Brasil. O anúncio foi feito pelo presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa. As informações são do InfoMoney.

A medida anunciada na quarta-feira (6) (mas que ainda não foi publicada no Diário da República, o Diário Oficial de Portugal) beneficia sobretudo os motoristas da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e outros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que ainda não desfrutavam do benefício, segundo informou o jornal Expresso.

Entre os países beneficiados estão Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, e também os nacionais de Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Japão, México, Nova Zelândia, Suíça e Turquia.

Segundo o texto a ser publicado, os motoristas poderão usar o documento emitido no país de origem até o fim da validade. Mas depois, obrigatoriamente, precisarão tirar a versão portuguesa da carteira de motorista.

Brasileiros que vão permanecer até 185 dias em Portugal não vão precisar alterar a documentação, e podem dirigir normalmente com a CNH do Brasil.