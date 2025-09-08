Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Carta de Trump para Epstein que ele negou ter assinado é revelada por democratas da Câmara

Estadão Conteúdo

Democratas do Comitê de Supervisão da Câmara divulgaram na segunda-feira uma carta com teor sexualmente sugestivo para Jeffrey Epstein, supostamente assinada pelo presidente Donald Trump, que tem negado sua autoria.

A carta foi incluída como parte de um álbum de 50º aniversário compilado em 2003 para Epstein, um financista bem relacionado que foi amigo de Trump. Epstein se suicidou em uma prisão em Manhattan enquanto aguardava julgamento em 2019 sob acusações de abuso sexual e tráfico de dezenas de meninas menores de idade.

Trump afirmou que não escreveu a carta nem criou o desenho de uma mulher curvilínea que circunda a carta, e entrou com um processo de US$ 10 bilhões contra o The Wall Street Journal por reportar anteriormente sua ligação com a carta.

"Como tenho dito o tempo todo, é muito claro que o Presidente Trump não desenhou esta imagem, e ele não a assinou," disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em uma declaração postada no X.

O vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Taylor Budowich, postou várias imagens no X das assinaturas de Trump ao longo dos anos e escreveu: "não é a assinatura dele."

A divulgação do desenho acontece enquanto o presidente tem enfrentado, há meses, pressão crescente para forçar mais revelações no caso de Epstein e sua ex-namorada Ghislaine Maxwell. Epstein foi acusado de pagar centenas de dólares em dinheiro para garotas menores de idade por massagens e depois molestá-las, enquanto Maxwell foi condenada por atrair adolescentes para serem abusadas sexualmente por ele.

Mundo
.
