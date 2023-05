Carro de R$ 615 mil é levado pelo mar com pessoas a bordo na Inglaterra

Um motorista de uma BMW e outros ocupantes do veículo foram resgatados por uma equipe da Guarda Costeira, na manhã desta segunda-feira (29). De acordo com o jornal Extra, o automóvel, que é avaliado no mercado local em R$ 615 mil, acabou no mar no litoral de St Agnes, Cornualha, na Inglaterra.

O condutor e os passageiros continuaram dentro do carro quando começou a ser retirado da água por um reboque, pouco menos de duas horas depois do incidente, conforme divulgado com o “Sun”. Nenhum ferimento foi relatado.

Ainda não foi explicado como a BMW foi parar nas águas. No entanto, um vídeo feito pela Guarda Costeira de St Agnes e compartilhado no Facebook revela que ele se afastou bastante da areia. Em um lance rápido na filmagem, há imagens de água saindo de dentro do veículo após ser retirado do mar. Os passageiros, de acordo com o Extra, não foram identificados.

"Alguém se esqueceu de dizer à maré que as BMWs podem estacionar onde quiserem?", postou um internauta após o vídeo do resgate viralizar.