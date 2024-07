Candidatos a vice-presidente dos EUA, Kamala e Vance, discutem data para debate

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pediu ao companheiro de chapa do ex-presidente Donald Trump, J.D. Vance, para participar de um debate no dia 13 de agosto, organizado pela CBS, disse uma assessora da campanha Biden-Harris nesta terça-feira (17/7).

Kamala fez o pedido por mensagem de voz para Vance depois dele ser apontado por Trump como candidato a vice na segunda-feira.

Os dois candidatos falaram nesta terça, segundo a assessora, mas as suas equipes ainda não chegaram em acordo sobre os termos do debate. A campanha de Trump não respondeu imediatamente aos pedidos para comentário e a campanha de Biden preferiu não comentar oficialmente.

A vice-presidente democrata havia aceitado previamente os termos do debate para a CBS. As datas poderiam ser 23 de julho ou 13 de agosto, enquanto a campanha de Trump buscava um debate na Fox News, que a equipe do presidente Joe Biden disse que ele não aceitaria.

A data do debate da CBS em julho está fora de questão, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto. "Acho que ele estaria feliz em debater", disse Lara Trump, copresidente do Comitê Nacional Republicano, se referindo a Vance. “E não vejo motivo pelo qual ele não estaria. Acho que é importante. Tradicionalmente temos um debate de vice-presidentes, seria muito bom assistir a um.”