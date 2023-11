Candidatos à Presidência da Argentina encerram campanha e se enfrentam domingo em disputa acirrada

Os candidatos à Presidência da Argentina, Sergio Massa e Javier Milei, encerraram oficialmente suas campanhas nesta quinta-feira (16), três dias antes de se enfrentarem nas urnas, no segundo turno das eleições, marcado para este domingo (19). A disputa está acirrada. Pesquisas de intenção de voto mostram Milei ligeiramente à frente na preferência dos eleitores argentinos, mas apontam para resultados bem apertados. Além disso, os índices de rejeição dos dois candidatos passam de 50%.

VEJA MAIS

Nos atos desta quinta-feira, os candidatos tentaram conquistar eleitores indecisos, que podem ser determinantes para os resultados do pleito. Massa participou de uma série de atos em Buenos Aires direcionados a jovens e idosos, enquanto Milei viajou à província de Córdoba, onde há uma forte oposição ao peronismo e, portanto, ao atual governo, que apoia o seu adversário. Em Córdoba, ele liderou um comício na companhia de Patrícia Bullrich, candidata da direita que terminou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições.

Javier Milei promete dolarizar a economia e tem propostas que diminuem o papel do Estado em áreas como saúde e educação.

Sergio Massa, titular da pasta da Economia no governo argentino, em meio a uma das crises econômicas mais graves da história recente do país, tentou driblar os ataques que marcaram sua campanha no primeiro turno. No primeiro turno, ele superou as expectativas de pesquisas eleitorais e ficou em primeiro lugar na votação, com 36,68% dos votos.