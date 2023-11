Macri diz que Sergio Massa faz política arrogante e mafiosa

Maurício Macri, ex-presidente da Argentina, disse na quarta-feira (1°) que o ministro da Economia e candidato à Presidência do país, Sergio Massa, faz política de forma “arrogante e mafiosa”. Durante participação em evento da consultoria argentina Abeceb, ele voltou a declarar seu apoio a Javier Milei (“La Libertad Avanza”) no 2º turno da eleição presidencial, marcado para 19 de novembro. “Somos a mudança ou não somos nada, por isso voto em Milei”, afirmou Macri, citado pelo jornal Clarín.

O ex-presidente disse que, ao longo do tempo de Massa no Ministério da Economia, o país se viu diante de uma “quantidade de informação” sobre “uma forma sombria, arrogante, mafiosa e corporativa de fazer política que prendeu a Argentina por muito tempo”.

Mesmo com a crise na Argentina, Massa foi o vencedor do 1º turno das eleições presidenciais, ocorrido em 22 de outubro. Com 98,54% das urnas apuradas, ele obteve 36,68% dos votos, ante 29,98% de Milei, o ganhador das primárias. Milei tem 52 anos e é formado em economia. Ele está à direita no espectro político ideológico, com ideias liberais na economia. Defende fechar o Banco Central do país, acabar com o peso e usar o dólar dos EUA como moeda local.

O candidato se autodefine como “anarcocapitalista” e “libertário” –é contra a interferência do Estado na sociedade e a favor do sistema de livre mercado. Diz que seu programa será uma “motosserra” para cortar gastos públicos. Afirma que o aquecimento global é uma mentira, é a favor da venda de órgãos e defende o sistema de educação não obrigatório e privado. Macri disse que Milei “propõe uma mudança fundamental”. De acordo com ele, as divergências que existem no Congresso argentino “poderão ser equilibradas” com a vitória do candidato. “Ele é novo, diferente, os jovens se sentiram atraídos por alguma coisa. Ele não governou, não roubou e não mentiu”, declarou o ex-presidente.

