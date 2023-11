Líderes de esquerda da América Latina e Espanha dão apoio a Sergio Massa na reta final das eleições

Após o manifesto de ex-presidentes de direita da América Latina em apoio ao candidato Javier Milei, agora é a vez de Sergio Massa receber o respaldo de líderes de esquerda da América Latina e da Espanha para as eleições presidenciais na Argentina. O segundo turno, marcado para o próximo domingo, 19, intensifica a disputa entre o peronista do União pela Pátria e o libertário do A Liberdade Avança.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), evitou mencionar diretamente o ministro da Economia argentino, mas em sua live semanal desta terça-feira, 14, destacou a importância de um líder argentino comprometido com o Mercosul. Lula ressaltou a interdependência econômica entre os dois países e apelou para a reflexão sobre o tipo de América do Sul que os argentinos desejam construir.

"Eu não posso falar de eleição na Argentina porque é um direito soberano do povo da Argentina. Mas eu queria pedir para vocês que vocês lembrem que Brasil precisa da Argentina e a Argentina precisa do Brasil. Dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil, do fluxo comercial entre os dois países e de quanto nós podemos crescer juntos", afirmou o petista.

Embora sem manifestar apoio explícito a Sergio Massa, Lula sempre esteve próximo dos governos peronistas na Argentina. Em agosto, após as primárias eleitorais argentinas, o ex-presidente brasileiro se encontrou com o ministro da Economia argentino para discutir questões econômicas e a dívida do país vizinho com o Fundo Monetário Internacional.

Sánchez: "precisamos fortalecer as nossas democracias"

Nesta terça-feira, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, enviou uma mensagem em vídeo expressando seu apoio a Sergio Massa. Destacou a importância das eleições na Argentina e as diferenças entre os candidatos, ressaltando a visão de Massa para uma Argentina de convivência democrática, solidariedade e oportunidades para todos.

"Num contexto global complexo e incerto como o atual, precisamos fortalecer isso, as nossas democracias, adotar políticas que respondam às necessidades das pessoas, especialmente das pessoas mais humildes, e continuar no caminho da avanços sociais. Diante da estridência, Sergio Massa representa a tolerância e o diálogo para construir isso, uma Argentina com desenvolvimento inclusivo que não deixa ninguém para trás", disse Sanchez.

Mujica: "se eu fosse agerntino.."

O ex-presidente do Uruguai José "Pepe" Mujica também manifestou seu apoio a Massa, enfatizando a necessidade de construir a unidade nacional na Argentina.

"Se eu fosse argentino - que vejo como mais que um irmão de coração -, dado o dilema que o povo argentino tem, e não é porque Massa seja meu amigo, mas dada a opção que existe, eu votaria nele, porque ele está repetidamente levantando a necessidade de um governo nacional. Parece-me que ele tem consciência de que a Argentina não precisa de um cataclismo, mas sim de construir a unidade nacional, porque aí terá forças para sair do drama em que está imersa", disse Mujica.

O presidente do México, Andrés Manual López Obrador, conhecido como AMLO, ironizou o apoio de líderes de direita a Javier Milei, destacando a postura ultraconservadora do candidato argentino em relação ao Papa. Afirmou que nenhum argentino se compara ao Papa Francisco, classificando Milei como um "fascista ultraconservador".

Milei teve apoio expressivo

Javier Milei recebeu a manifestação de ex-presidentes de países latino-americanos e do renomado escritor Mario Vargas Llosa em apoio ao candidato. A chapa A Liberdade Avança liderada pelo candidato libertário, expressou sua gratidão pelo apoio recebido nas redes sociais.

Nomes como Mauricio Macri, Iván Duque, Mariano Rajoy, Jorge Quiroga, Sebastián Piñera, Andrés Pastrana, Luis Fortuño, Felipe Calderón e Vicente Fox, ex-presidentes de diversos países latino-americanos, uniram-se para assinar o comunicado em apoio a Milei. No documento, os signatários criticaram o candidato governista Sergio Massa, rotulando seu modelo econômico como "fracassado" e responsável pela estagnação contínua do país ao longo das décadas.

Segundo o comunicado, o projeto de Massa é visto como uma continuação do modelo original de Néstor e Cristina Kirchner, caracterizado pela busca da hegemonia política através do orçamento e da punição à oposição. Os ex-líderes ressaltam que, diante dessa ameaça, a opção apresentada é Javier Milei, um candidato político novato, reconhecendo divergências, mas destacando sua crença nas ideias de liberdade e uma visão assertiva sobre os problemas econômicos do país.