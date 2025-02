Canadá e EUA suspendem tarifas por 30 dias em meio a acordo para reforçar segurança na fronteira

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta segunda-feira (3/2) ter chegado a um entendimento com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para suspender temporariamente a imposição de tarifas entre os dois países. O acordo prevê a suspensão das taxas por pelo menos 30 dias, enquanto ambas as nações colaboram em questões de segurança na fronteira.

Trudeau revelou que teve “uma boa conversa” com Trump e ressaltou que o Canadá está investindo US$ 1,3 bilhão na implementação de um plano para reforçar o controle fronteiriço, com foco na interrupção do tráfico de fentanil. O primeiro-ministro destacou que quase 10 mil agentes estarão mobilizados para atuar diretamente na segurança da fronteira.

VEJA MAIS

Além dessas medidas, o Canadá assumiu novos compromissos, como a nomeação de um “Czar do Fentanil”, a inclusão dos cartéis na lista de organizações terroristas, a vigilância ininterrupta na fronteira e a criação de uma Força-Tarefa Conjunta Canadá-EUA. Essa força-tarefa terá como objetivo combater o crime organizado, o tráfico de fentanil e a lavagem de dinheiro.

Segundo Trudeau, o adiamento das tarifas permitirá que os dois países trabalhem juntos na implementação dessas ações, fortalecendo a segurança e a cooperação bilateral.