Rubio chama de 'grande passo' decisão do Panamá de não renovar acordo com a China

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, classificou, nesta segunda-feira (3/2), como um grande passo a decisão do Panamá de não renovar um acordo de cooperação comercial com a China.

"O anúncio feito ontem pelo Presidente José Raúl Mulino de que o Panamá permitirá que expire sua participação na iniciativa do Cinturão e Rota do PCCh (Partido Comunista da China) é um grande passo para as relações entre Estados Unidos e Panamá, um canal do Panamá livre", afirmou Rubio na rede social X.

Depois de se reunir com Rubio no domingo, Mulino anunciou que não renovará o acordo com a China, em um momento em que o Panamá enfrenta pressões de Washington para reduzir a "influência chinesa" sobre o Canal do Panamá.

Mulino garantiu inclusive que analisará se o acordo, assinado em 2017, pode ser encerrado antes do término, embora não tenha especificado datas.

Ao comentar a decisão de Mulino, Rubio destacou o papel do presidente Donald Trump em "proteger" a segurança e proporcionar "prosperidade" ao povo americano.

O Panamá nega que a China exerça controle sobre o canal, mas Washington considera uma "ameaça" à sua segurança que uma empresa de Hong Kong opere os portos nas duas entradas do canal, construído pelos Estados Unidos e entregue aos panamenhos em 1999 em virtude de tratados bilaterais.

Desde 2013, o presidente da China, Xi Jinping, incentiva a Nova Rota da Seda ou Iniciativa do Cinturão e Rota, para estimular investimentos e cooperação comercial que conectem a China com a Europa, Oriente Médio, África e América Latina.

Após visitar o Panamá, o chefe da diplomacia americana chegou a El Salvador na segunda escala de um giro que também incluirá a Guatemala e a República Dominicana.