Presidente do Panamá reafirma controle sobre Canal, mas avalia acordos com empresas chinesas

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, assegurou neste domingo (2/2) que o Canal do Panamá permanecerá sob controle panamenho. A declaração foi feita após uma reunião com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. No entanto, segundo a agência Reuters, Mulino afirmou que pretende revisar os contratos firmados com empresas chinesas e fortalecer a cooperação com os EUA em relação à administração do canal.

Após o encontro com Rubio, que está em visita oficial ao Panamá, Mulino enfatizou que “a soberania do Panamá não está em questão” e garantiu que “não há qualquer dúvida ou negociação” sobre a operação do Canal do Panamá, que seguirá sob administração panamenha.

Apesar disso, o governo dos Estados Unidos tem uma visão diferente. O secretário de Estado Marco Rubio argumentou que o tratado de transferência do Canal foi violado. De acordo com sua porta-voz, Tammy Bruce, Rubio deixou claro que a atual situação “é inaceitável” e que, caso não ocorram mudanças imediatas, os EUA poderão adotar medidas para garantir seus direitos conforme os termos do tratado.

Primeira missão internacional

Essa viagem marca a primeira missão internacional do novo secretário de Estado, que visita, além do Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica e República Dominicana. A passagem pelo Panamá acontece em meio a tensões geradas pela promessa do presidente dos EUA, Donald Trump, de recuperar o controle do Canal do Panamá, posição que enfrenta resistência do governo panamenho.

Durante sua audiência de confirmação no Senado, Rubio argumentou que a utilização do canal por empresas chinesas poderia representar uma violação dos termos do acordo de transferência da infraestrutura para o Panamá.

O Canal do Panamá foi construído pelos Estados Unidos, inaugurado em 1914 e administrado pelo governo norte-americano até sua transferência definitiva para o Panamá em 31 de dezembro de 1999. Esse processo ocorreu conforme os Tratados Torrijos-Carter, assinados em 7 de setembro de 1977, em Washington.

Segundo informações da agência Associated Press, embora o presidente panamenho tenha reafirmado que não está aberto a negociações sobre a posse do Canal, há especulações de que o país possa considerar um compromisso para remover a gestão operacional da empresa Hutchison Ports, sediada em Hong Kong, que atualmente administra operações em ambos os lados da via interoceânica.