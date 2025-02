Câmera mostra interior de tubarão após animal tentar engolir equipamento; veja

Imagens impressionantes de um tubarão-tigre “engolindo” uma câmera viralizaram na internet. O caso foi registrado no último dia 9 de fevereiro durante o mergulho da brasileira Andrea Ramos, em Bahamas, e proporcionou um ponto de visão de como é o interior do animal.

Os mergulhadores estavam em uma área frequentada por tubarões-tigres e foram surpreendidos com a aproximação de um dos animais. Nas imagens é possível ver o animal se aproximando do grupo e engolindo uma câmera que estava registrando o momento da excursão aquática.

Os magulhadores relataram que o tubarão confundiu a câmera com petiscos e por isso tentou comer-lá. O equipamento filmou detalhes do interior do animal. A filmagem mostra as paredes internas da boca do animal, além de seus dentes.

Após tentar mastigar a câmera e não conseguir, o tubarão-tigre cospe o equipamento. O momento foi compartilhado no perfil do Instagram de Andrea e viralizou nas redes sociais.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)