Calendário astronômico de 2025: saiba quando observar eclipses, superluas e chuvas de meteoros

O ano de 2025 promete ser um espetáculo para os amantes da astronomia. Com uma programação repleta de fenômenos celestes, o céu será palco de eclipses, superluas e chuvas de meteoros. Entre os destaques, estão 12 chuvas de meteoros, quatro eclipses, três superluas, três cometas e eventos como o periélio e o afélio da Terra. Confira os principais fenômenos e prepare-se para observá-los.

Eclipses

Em 2025, dois eclipses lunares e dois solares estão previstos. O destaque fica para o eclipse lunar total de 13 e 14 de março, conhecido como “Lua de Sangue”, que será visível em todo o Brasil. Durante este fenômeno, a Lua adquire uma coloração avermelhada, resultado do alinhamento perfeito entre o Sol, a Terra e a Lua.

Já os eclipses solares (29 de março e 21 de setembro) não poderão ser vistos no Brasil, mas serão parciais e visíveis em outras regiões do planeta.

🌗 13-14 de março - Eclipse lunar total (visível em todo o país)

☀️ 29 de março - Eclipse solar parcial (não visível no Brasil)

🌑 7-8 de setembro - Eclipse lunar total (não visível no Brasil)

☀️ 21 de setembro - Eclipse solar parcial (não visível no Brasil)

⚠️ Um eclipse solar só pode ser observado com um filtro especial ou olhando para o reflexo do Sol.

Superluas

Três superluas ocorrerão em 2025:

🌕 6 de outubro

🌕 5 de novembro

🌕 4 de dezembro

Esses fenômenos acontecem quando a Lua cheia está mais próxima da Terra (perigeu), tornando-se maior e mais brilhante no céu. Em 2024 também tivemos quatro superluas cheias: em 19 de agosto, 18 de setembro, 17 de outubro e agora em 15 de novembro.

Chuvas de meteoros

Chuva de meteoros. (Divulgação/Organização Meteorológica Internacional)

O ano contará com 12 chuvas de meteoros relevantes, de acordo com o Observatório Real de Greenwich. Entre os destaques estão as Perseidas, com até 150 meteoros por hora no pico de 12 de agosto, e as Geminídeas, que alcançarão um número semelhante no dia 14 de dezembro. Veja as principais datas:

Quadrantidas: pico entre 3 e 4 de janeiro (120 meteoros/hora).

pico entre 3 e 4 de janeiro (120 meteoros/hora). Líridas: pico em 22 de abril (18 meteoros/hora).

pico em 22 de abril (18 meteoros/hora). Eta Aquáridas: pico em 5 de maio (40 meteoros/hora).

pico em 5 de maio (40 meteoros/hora). Delta Aquáridas e Alfa Capricornídeos: pico conjunto em 30 de julho, com 25 e 5 meteoros/hora, respectivamente.

e pico conjunto em 30 de julho, com 25 e 5 meteoros/hora, respectivamente. Perseidas: pico em 12 de agosto (150 meteoros/hora).

pico em 12 de agosto (150 meteoros/hora). Dracônidas: pico em 8 de outubro (10 meteoros/hora).

pico em 8 de outubro (10 meteoros/hora). Oriônidas: pico em 22 de outubro (15 meteoros/hora).

pico em 22 de outubro (15 meteoros/hora). Leônidas: pico em 17 de novembro (15 meteoros/hora).

pico em 17 de novembro (15 meteoros/hora). Geminídeas: pico em 14 de dezembro (120 meteoros/hora).

pico em 14 de dezembro (120 meteoros/hora). Úrsidas: pico em 22 de dezembro (10 meteoros/hora).

Cometas

Três cometas serão destaque em 2025:

☄️ C/2024 G3 (ATLAS): visível em janeiro, com pico de brilho no começo do mês. Pode ser observado com binóculos no final da madrugada.

☄️ 24P/Schaumasse: entre dezembro e janeiro de 2026, com brilho máximo em janeiro de 2026.

☄️ 210P/Christensen: melhor visualização em novembro, no final da madrugada.

Periélio e afélio

Logo no início do ano, no dia 4 de janeiro, às 10h28 (horário de Brasília), a Terra alcançará o periélio, ponto em que estará mais próxima do Sol, a cerca de 147 milhões de quilômetros de distância. Nesse momento, o Sol parecerá maior, pois seu diâmetro aparente atinge o valor máximo no ano.

Já no 3 de julho, às 16h54, ocorrerá o afélio, quando a Terra estará no ponto mais distante de sua órbita, a 152 milhões de quilômetros do Sol. Nessa ocasião, o Sol parecerá menor, e a Terra atingirá sua menor velocidade orbital do ano.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)