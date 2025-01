Cachorro vaga pelas ruas a procura de família morta em acidente aéreo

Um cachorro chamado Pudding perdeu todos os seus nove entes queridos após o trágico acidente de avião que ocorreu no dia 29 de dezembro, na Coreia do Sul, resultando na morte de 179 pessoas. A organização Coexistence of Animal Rights on Earth (CARE Korea) relatou que o cão era extremamente apegado à sua família e, após o acidente, foi visto vagando pelas ruas de seu bairro em busca de seus donos.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram o cão olhando para os carros que passavam, na esperança de ver seus tutores retornarem. “Eles nunca voltaram”, lamentou a organização. “A casa vazia que deixaram para trás era alegrada pelo cachorro de estimação da neta de cinco anos, Pudding. Ele observava todos os veículos que entravam na cidade, enquanto os moradores locais o alimentavam por compaixão pela perda de sua família.”

Vizinhos e várias organizações ficaram profundamente tocados com a situação de Pudding. Com isso, se uniram para fornecer comida e abrigo ao cachorro, mas sua condição física e emocional deteriorou-se rapidamente. Quando foi resgatado pela CARE Korea, descobriu-se que o mascote havia ingerido alimentos tóxicos para cães, como ossos de frango e cebola, o que comprometeu sua saúde.

A organização forneceu assistência veterinária especializada e iniciou o processo de recuperação de Pudding. Enquanto isso, a CARE Korea contatou os parentes sobreviventes do cachorro, que autorizaram a organização a encontrar um novo lar para ele.

No dia 2 de janeiro, a CARE Korea revelou a comovente história de Pudding e abriu um pedido de adoção. A resposta foi esmagadora: milhares de pessoas demonstraram a disposição de oferecer um lar e o carinho que o animal tanto necessita.

“Há muitas pessoas que choram pela morte da família e desejam ajudar Pudding adotando-o. A CARE se compromete a encontrar um bom lar adotivo que o ame tanto quanto sua família falecida”, declarou a organização. “Lamentamos profundamente a morte de todas as vítimas do desastre aéreo, incluindo a família de Pudding, e expressamos nossas condolências às famílias afetadas”, acrescentaram.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)