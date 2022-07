Cachorra cai do barco durante tempestade e nada por dois dias até encontrar a família

Uma cachorra chamada Jolie reapareceu na última sexta-feira (24), após cair no mar durante uma tempestade e nadar por dois dias até chegar em terra firme. A cadela apareceu em uma praia em Aguilas, no sudeste da Espanha, e foi entregue à polícia local.

Segundo as autoridades, o animal de estimação usava um microchip que foi instalado na Dinamarca. "Na sexta-feira à noite, uma família que estava na praia nos entregou uma cachorra que eles encontraram no litoral de Cope, em Aguilas. O animal foi levado para um abrigo e iniciamos o trabalho para encontrar seus donos", explicou um porta-voz. Depois de ser levada até um centro de resgate, os policiais receberam a informação de que alguém teria perdido uma cadela durante uma tempestade.

"Recebemos uma ligação de uma mulher em Cádiz, que havia recebido uma ligação de uma amiga nos Estados Unidos, informando sobre um incidente envolvendo sua filha. A mulher estava navegando no Mediterrâneo com o marido e a cadela Jolie e se dirigiam para Ibiza. Mas a embarcação foi atingida por uma tempestade, que fez com que o animal caísse no mar. Os donos tentaram encontrá-la e resgatá-la, mas sem sucesso", alegou o policial.

Dois dias nadando

Jolie passou dois dias nadando até chegar a costa e ser encontrada por quem estava na região. Os oficiais acreditam que, assim que a cachorra caiu no mar, ela permaneceu em uma área localizada a mais de 160 milhas náuticas do continente. Seus donos foram até Aguilas para reencontrar Jolie e graças ao chip, a tutela pôde ser confirmada.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)