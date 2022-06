Mulher se emociona ao conseguir aposentadoria após 50 anos trabalhando na roça e comove a web; vídeo

A reação comovente de Ana Maria Mendes, uma trabalhadora de 55 anos, ao conseguir a sonhada aposentadoria após quase cinco décadas de trabalho braçal, emocionou a web nas últimas semanas. A mulher, que trabalhava desde os seus 6 anos, não conteve as lágrimas ao ouvir do seu advogado, Alexandre Pereira, que enfim conseguiu o benefício garantido por lei.

O flagra foi feito por câmeras de segurança do escritório do profissional e mostra o momento exato em que Ana recebe um presente de aniversário do advogado, que em seguida lhe dá a notícia do benefício aprovado. A nova aposentada vai às lágrimas e corre para abraçar Alexandre. O registro foi publicado no último dia 15 de junho e já conta com mais de 10 mil curtidas e quase 80 mil visualizações, veja:

50 anos trabalhando na roça

Em entrevista ao portal BHAZ na última quarta-feira (29), o advogado detalhou que Ana vive em uma comunidade quilombola de Apicum-Açu, no Maranhão, é analfabeta e começou a trabalhar ainda criança para ajudar a mãe no sustento da casa. "Em cidades aqui do interior, a história se repete. Assim como a mãe, ela trabalha desde criança, criando os nove filhos sozinha. E tem muito a questão do machismo, das agressões. Ela chegou a me contar que se casou três vezes, mas os maridos partiam para cima dos filhos e ela se rebelou, preferiu ficar sozinha", contou ele, declarando ainda que a mãe de Ana não conseguiu se aposentar e só parou de trabalhar quando perdeu a visão.

Tentativas falhas

Ana já havia tentado conseguir a aposentadoria por outros meios, mas, sem sucesso, decidiu procurar um advogado particular para tentar o benefício. Os trâmites legais e cadastro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) foram feitos e quatro meses depois o processo conseguiu aprovação. "Geralmente, quando sai o resultado, mando uma mensagem para avisar. Mas, nesse caso, foi especial, porque pode ser só mais uma cliente para mim, mas pra ela é uma mudança de vida. Chamei ela e a filha e preparei o presente de aniversário, mas sabia que o melhor presente mesmo seria o resultado do benefício", continuou o advogado.

