Aposentadoria por idade: saiba como fazer solicitação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) faz o pagamento de diversos benefícios aos brasileiros, e um deles é a aposentadoria por idade, que é paga a todo trabalhador que contribua com a Previdência Social. Além dela, o INSS também tem a aposentadoria por tempo de contribuição, especial e por invalidez.

Quem pode se aposentar por idade?

É preciso que o segurado tenha feito pelo menos 180 contribuições, ou seja, um total de 15 anos. Além disso, em 2022, ele deve ter uma idade mínima de 65 anos, no caso dos homens, e a partir de 61 anos e seis meses para as mulheres. E olha só: em 2023, a idade mínima será de 62 anos para mulheres.

Como solicitar aposentadoria?

Para solicitar a aposentadoria por idade, basta entrar no site Meu INSS; fazer login usando a conta gov.br; clicar no botão “Novo Pedido”; digitar o nome do serviço ou benefício que você quer e escolher na lista; e ler o texto que aparece na tela, depois avançar seguindo as instruções.