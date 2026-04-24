Caçador morre após ser pisoteado por 5 elefantes durante expedição
No momento do acidente, os animais se sentiram ameaçados e partiram em direção à vítima
Um caçador americano, de 75 anos, morreu após fazer uma expedição e ser pisoteado por cinco elefantes no interior do Gabão, que fica localizado na região de Lope, na África Central. A tragédia ocorreu no dia 18 de abril, enquanto Ernie Dosio estava participando de um safári de caça, acompanhado de um profissional, que ainda não teve o nome divulgado, até que os animais se sentiram ameaçados e partiram em direção a ele.
No instante do acidente, primeiro o guia foi atingido pelo animal e ficou ferido. Logo depois, todos os outros elefantes foram atrás de Ernie Dosio. "Enquanto estavam na floresta, Ernie e seu caçador profissional surpreenderam cinco fêmeas de elefante da floresta com filhotes e, sentindo-se ameaçados, os elefantes os atacaram imediatamente", disse um caçador aposentado em entrevista ao jornal britânico The Mirror.
Segundo o caçador, os dois estavam desbravando a floresta em busca de um duiker de dorso amarelo, um antílope raro que pode ser encontrado nessas regiões do país.
"Ernie havia agendado uma caçada de búfalos anões da floresta e duikers, em particular o duiker de dorso amarelo, e sob leis rigorosas de licenciamento ele não podia levar suas próprias armas", revelou o profissional, explicando que não tinha como eles se defenderem.
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Comoção pela morte do caçador na África
Comovidos pelo acidente com o caçador, muitas pessoas prestaram solidariedade e lembraram da personalidade gentil de Ernie Dosio à imprensa britânica. "Ernie sempre estava com a mão no bolso e ajudava quem precisasse, fossem veteranos de guerra, deficientes ou crianças carentes", revelou Tommy Whitman, secretário da Lodi Lodge, que é ligada à empresa de gestão de vinhedos da qual a vítima era proprietária.
O secretário Tommy disse ainda que Ernie sempre foi apaixonado pela caça e colecionava troféus de caça, mantendo cabeças de animais e outras peças na sala de sua casa como uma coleção. "A paixão de Ernie era a caça e ele passava grande parte do seu tempo caçando aqui nos EUA ou na África, e a maioria de seus troféus está em exibição em suas próprias salas de troféus", explicou Tommy Whitman.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
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