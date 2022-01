Cabeleireiro famoso cospe no cabelo de voluntária em evento: 'Cuspe tem vida'; assista

Um dos cabeleireiros mais famosos da Índia, Jawed Habib, causou uma polêmica durante um treinamento a profissionais após cuspir no cabelo de uma voluntária da plateia que subiu no palco para um corte. O caso aconteceu durante um seminário em Muzaffarnagar, no estado indiano de Uttar Pradesh.

VEJA MAIS

A voluntária subiu no palco e sentou-se à frente de Jawed para um corte. Enquanto penteava o cabelo seco da mulher, o cabeleireiro cuspiu várias vezes na cabeça da seguidora.

"Meu cabelo está sujo. Por que está sujo? Porque não usei xampu. Ouçam com atenção: se vocês não tiverem água, se há escassez de água", iniciou Jawed, simulando um diálogo com uma cliente. Ele fez uma pausa e então cuspiu no cabelo da mulher. "Este cuspe tem vida", disse. A plateia riu e bateu palmas.

A mulher na cadeira, identificada apenas como Baraut, foi a única que não achou engraçado. Pelo contrário, ela se disse "humilhada" diante de outras mulheres. "Ele me convidou ao palco para um corte de cabelo. Ele se comportou mal. Ele mostrou que, se você não tem água, você pode usar cuspe. Corto o meu cabelo até com um cabeleireiro de beira de estrada, mas não com Jawed Habib", desabafou ela ao jornal local India.com.