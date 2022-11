Cabeleireira é detonada após pintar cabelo de menina de 6 anos com as cores do arco-íris

A cabeleireira especialista em coloração Kissandra Taylor viralizou após realizar o desejo de uma cliente de apenas seis anos. A menina queria pintar os cabelos coloridos para o seu primeiro dia de aula na 1ª série. No entanto, a atitude pegou mal nas redes sociais. As informações são da revista Crescer.

Os fios loiros da menina foram coloridos com as cores vermelho, amarelo, roxo, azul, verde e rosa, para a satisfação da pequena. Após a profissional compartilhar o resultado em sua conta no TikTok, veio a enxurrada de críticas.

A maioria dos mais de 2 mil comentários na publicação, vista mais de 1 milhão de vezes, é negativo. Os comentários são: "Não é ruim para o crescimento do cabelo da criança?", "Espero que tenha lavado. Ela tinha uma cor de cabelo linda", "Parece ótimo, mas não é ruim? Os produtos químicos e tudo mais?".

Kissandra tratou de explicar que usou uma coloração temporária e que a menina já havia feito outras vezes, que o cabelo sempre volta à cor natural. Alguns comentários também apoiaram a cabeleireira, os pais e a escola, que permite que a criança vá às aulas com os cabelos coloridos.

Afinal, criança pode pintar o cabelo?

O pediatra e neonatologista Nelson Douglas Ejzenbaum, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), é contra pintar as madeixas dos pequenos. “Os pais não devem fazer isso. Essas tinturas podem ser nocivas porque não foram criadas para crianças. Não é correto mudar a cor do cabelo do filho porque, além de danificar os fios, pode causar desde irritação no couro cabeludo até quadros alérgicos e broncoespasmos”, explica o médico.

Para Ejzenbaum, a única alternativa aceitável seriam os sprays coloridos temporários, que são usados em festas infantis e saem no banho. Eles não alteram a coloração dos fios definitivamente. Mas mesmo assim, ainda é preciso observar a embalagem do produto e checar se o uso é indicado para crianças.