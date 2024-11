Cabeça decepada em acidente é confundida com enfeite de Halloween na Escócia

Um acidente chocou moradores no último sábado (2), quando um homem de 74 anos foi atropelado por um ônibus em uma área movimentada de Edimburgo, na Escócia. A cabeça da vítima, deixada na rua após o acidente, foi confundida com uma decoração de Halloween por pessoas que passavam pelo local.

De acordo com o jornal The Telegraph, frequentadores de bares e estabelecimentos próximos pensaram inicialmente que a cabeça fosse um enfeite. Alguns chegaram a rir e pegar no objeto, acreditando que fosse uma piada ou adereço típico das festas de Halloween, antes de entenderem a gravidade da situação.

Vídeos do momento, circulando nas redes sociais, mostram um homem largando a cabeça assustado, enquanto outro brinca com o objeto. A Polícia da Escócia emitiu um comunicado pedindo que os vídeos não sejam compartilhados, pois estão "causando sofrimento à família do falecido". A inspetora Trisha Clark também solicitou que o público denuncie as imagens para que sua circulação seja interrompida.

Após o acidente, vários estabelecimentos de Cowgate foram orientados a encerrar as atividades. A escola de dança Bachata Blues, que fica nas proximidades, comunicou o cancelamento das aulas e eventos naquela noite. Em nota, lamentaram a interrupção, mas anunciaram que as atividades serão retomadas em breve.

A polícia segue investigando o caso e já iniciou a análise das câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas para esclarecer o que teria levado ao acidente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)