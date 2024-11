Heidi Klum surpreende como E.T. em sua festa de Halloween; relembre as fantasias icônicas da modelo

A supermodelo Heidi Klum, de 51 anos, mais uma vez impressionou ao celebrar o Halloween em grande estilo. Conhecida por suas transformações ousadas e produções cinematográficas, a apresentadora surgiu irreconhecível em sua tradicional festa fantasia, realizada nesta quinta-feira (31) em Nova York. Neste ano, Heidi e seu marido, Tom Kaulitz, se vestiram como personagens do filme “E.T. O Extraterrestre” (1982), de Steven Spielberg.

Klum, que celebra o Halloween com sua própria festa desde 2001, já virou referência no mundo das celebridades por suas fantasias elaboradas e inovadoras. Em entrevista à revista People, Heidi revelou seu segredo para o sucesso: “Sempre busco algo que ninguém imagina. Muitas pessoas vão de policial ou enfermeira, mas eu quero algo que nunca vi”.

E foi assim que a modelo construiu sua reputação de “Rainha do Halloween”, entregando ao longo dos anos looks tão icônicos que a tornaram um ícone do Dia das Bruxas. Confira algumas de suas fantasias mais icônicas ao longo dos anos:

Deusa hindu Kali (2008)

A modelo se inspirou na mitologia hindu para criar uma fantasia complexa e visualmente impactante.(Instagram/@heidiklumbra)

Corvo (2009)

Heidi se transformou em uma ave negra, com uma maquiagem elaborada e penas cobrindo o corpo.(Instagram/@heidiklumbra)

Alien robótico (2010)

A modelo voltou ao universo alienígena com uma fantasia futurista e metálica. (Instagram/@heidiklumbra)

Cadáver e macaco (2011)

Em dois eventos diferentes, Heidi experimentou com temas macabros e animais. (Instagram @heidiklumbra)

Cleópatra (2012)

A modelo egípcia foi a inspiração para a fantasia daquela edição. (Instagram/@heidiklumbra)

Idosa (2013)

Com maquiagem e próteses, Heidi se transformou em uma senhora de idade. (Instagram/@heidiklum)

Borboleta (2014)

A modelo coloriu o Halloween com uma fantasia de borboleta. (Instagram/@heidiklum)

Jessica Rabbit (2015)

Heidi recriou a personagem de desenho animado com detalhes impressionantes. (Instagram/@heidiklum)

Clones (2016)

A modelo se multiplicou, chegando à festa acompanhada de clones de si mesma. (Reprodução/X)

Lobisomem de "Thriller" (2017)

Heidi homenageou o clássico clipe de Michael Jackson. (Instagram/@enews)

Princesa Fiona (2018)

A modelo e seu marido se transformaram nos personagens de Shrek. (Reprodução/Instagram)

Alien zumbi (2019)

A dupla criou uma fantasia assustadora e futurista. (Instagram/@primevideo)

Mamãe zumbi (2021)

Heidi se transformou em uma zumbi grávida em sua casa, por conta da pandemia. (Instagram/@heidiklum)

Minhoca (2022)

A modelo causou impacto com uma fantasia realista e inusitada de minhoca. (Instagram/@primevideo)

Pavão (2023)

Heidi brilhou com uma fantasia colorida e exuberante, acompanhada de figurantes como penas e seu marido como ovo de pavão. (Instagram/@heidiklum)

E.T. (2024)

A modelo mais uma vez surpreendeu com uma caracterização impecável do extraterrestre. (Instagram/@heidiklum)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em OLiberal.com)