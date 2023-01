Cabeça decapitada é achada com máscara do homem-aranha na Argentina

Uma cabeça decapitada e mumificada de uma criança com uma máscara de homem-aranha foi encontrada pelos agentes da alfândega de Monte Grande, na Argentina, durante a verificação rotineira de correspondências. As informações são do portal Metrópoles.

O remetente descreveu a máscara como um brinquedo, “um enfeite artesanal do Homem Aranha”, e tinha como destino o bairro do Brooklyn em Nova York (EUA), segundo o jornal Infobae.

Como o scanner revelou formas compatíveis com ossos, a caixa foi aberta para descartar suspeitas de tráfico humano. A cabeça estava “cuidadosamente embrulhada em gaze”, sustentada por um gorro de lã.

O remetente é um nome aparentemente falso, não existe nas redes sociais nem nas bases fiscais. Por outro lado, o nome do destinatário corresponde ao de uma celebridade norte-americana que já participou de reality shows.

As suspeitas é de que a cabeça pertença a um menino de 12 anos. Ela foi “perfeitamente decapitada”, com uma base de pele cicatrizada.

“As condições de descoberta são raras. Crânios esqueletizados são geralmente encontrados, mas não mumificados”, diz uma fonte ligada ao caso.

O Tribunal Penal Econômico Nacional da Argentina ordenou a entrega da cabeça ao Departamento de Crimes Fiscais da PFA para a sua guarda e custódia. Em seguida, os restos mortais foram entregues a uma equipe de antropologia forense, que os analisou.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)