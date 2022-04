Crânio humano e vela vermelha: ritual ou brincadeira de mau gosto assusta moradores no Pará

Moradores do bairro Industrial, em Novo Progresso, acionaram a polícia, na manhã desta sexta-feira (15), intrigados com o material que a vizinhança encontrou no pé da serra que dá acesso ao bairro. Um crânio humano com uma vela vermelha derretida, e mais um pano preto e um chumaço de cabelo. Com informações do site Folha do Progresso.

Houve gente entre os moradores que disse acreditar que tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto, no entanto, quem passou pelo local e viu a imagem inesperada ficou espantado e algumas pessoas decidiram chamaram a polícia.

A vizinhança também informou que, provavelmente, o crânio foi retirado de alguma sepultura do cemitério municipal. O material estava com o pano preto, jogado no chão e foi recolhido pela polícia. Quem presenciou tudo, ficou boquiaberto e algumas pessoas esperam que os agentes da segurança pública descubram o responsável pelo feito incomum no bairro.