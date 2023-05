Buscas por duas adolescentes desaparecidas terminam com a descoberta de sete corpos em Oklahoma

As buscas por duas adolescentes desaparecidas resultaram na descoberta de sete corpos em uma propriedade rural de Oklahoma, na segunda-feira (1º). De acordo com o xerife local, um dos mortos encontrados na área pode ser de um criminoso sexual. Eddy Rice, xerife do condado de Okmulgee, informou que o médico legista do estado terá que confirmar as identidades das vítimas, mas as autoridades acreditam que entre os corpos também estão os das duas jovens.

“Não estamos mais procurando”, disse Rice. “Acreditamos ter encontrado tudo o que procurávamos esta manhã. Nossos corações estão com as famílias e amigos, colegas de escola e todos os outros.”

A polícia ainda não deu detalhes sobre como as vítimas morreram ou outras informações sobre o caso. Ivy Webster, de 14 anos, e Brittany Brewer, de 16 anos, dadas como desaparecidas, foram vistas pela última vez viajando com um homem que estava no registro de criminosos sexuais do estado.

Registros da prisão do Departamento de Correções de Oklahoma mostram que o criminoso foi condenado por estupro em primeiro grau em 2003 e libertado em outubro de 2020. Ele deveria comparecer ao tribunal na segunda-feira para o início de um julgamento com júri sob a acusação de conduta sexual com um menor e posse de pornografia infantil.

“É apenas o pior pesadelo de um pai e estou vivendo isso”, disse o pai de uma das jovens duran vigília na noite de segunda-feira (1º).