Britânico escapa com vida de incêndio graças a sua gata de estimação

Um caso de lealdade e instinto de proteção animal comoveu moradores da cidade de York, na Inglaterra, onde moravam o ex-soldado britânico Matthew Slater, de 49 anos, e sua gata de estimação, Weller. A casa em que viviam foi tomada por um incêndio na madrugada do dia 29 de outubro. As chamas começaram na cozinha e foram ganhando os demais cômodos sem que o proprietário, que estava dormindo, percebesse. Mas Weller estava atenta e, do seu jeito, tentou alertar o dono, que agora a considera uma heroína. As informações são do portal UOL.

A gata pulou na cama de Matthew e começou a arranhar seu rosto para acordá-lo. "Lembro de tentar empurrá-la porque pensei: 'Por que ela está fazendo isso?'", relatou o ex-bombeiro, em entrevista ao jornal britânico Metro ontem. "Então, eu abri meus olhos e vi toda fumaça e pensei, 'obviamente ela está tentando me levantar'. Acredito 100% que ela salvou minha vida, eu nunca teria acordado sem ela."

Mesmo após inalar muita fumaça e tendo perdas de consciência diversas vezes, Matthew ainda conseguiu ligar para a emergência enquanto tentava sair da casa por uma janela do primeiro andar. A brigada de incêndio não demorou a chegar e conseguiu derrubar a porta, retirando Matthew do imóvel em chamas. Confuso devido à inalação de fumaça, ele diz que ão se lembra de ter falado aos brigadistas sobre sua gata Weller.

"Eu não lembro de ter feito isso, mas aparentemente tentei voltar. Mas, eles me impediram. Então fui colocado na ambulância e só estava preocupado com ela", conta Matthew, que passou cinco horas no hospital tratando a inalação de fumaça, quando recebeu a notícia dos policiais de que sua gata não havia conseguido sair da casa e morreu no incêndio.

No dia seguinte, Matthew voltou à casa e viu que tudo havia sido consumido pelo fogo. O seguro do imóvel havia expirado duas semanas antes e ele pensou em renovar, mas não fez isso a tempo. Uma amiga do ex-soldado criou uma vaquinha no site GoFundMe para ajudá-lo a conseguir 25 mil libras esterlinas, cerca de R$ 189 mil, para comprar novos móveis e reconstruir a propriedade. Até agora, foram arrecadados R$ 58 mil.