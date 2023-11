Brasileiros que estavam na Cisjordânia chegam ao Brasil, incluindo 11 crianças

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportou 32 brasileiros que estavam na Cisjordânia pousou na Base Aérea do Recife, Pernambuco, às 5h20 desta quinta-feira (2). Seis passageiros desembarcaram na capital pernambucana. Cerca de uma hora depois, às 6h25, a aeronave seguiu para a Base Aérea de Brasília, onde os outros 26 brasileiros vão desembarcar, antes de continuar viagem para outras cidades do país, entre elas Florianópolis, Curitiba e Foz do Iguaçu.

VEJA MAIS

Essa operação do governo brasileiro resgatou 12 homens, 9 mulheres e 11 crianças do território palestino. O avião com os brasileiros decolou de Amã, capital da Jordânia, no final da manhã da quarta-feira (1º).

A Cisjordânia não está envolvida diretamente na guerra entre Israel e Hamas. Porém, o território tem assentamentos israelenses e enfrenta grandes conflitos há dezenas de anos.

O governo ainda espera a oportunidade de resgatar 34 brasileiros que estão em Gaza, aguardando autorização para cruzar a fronteira com o Egito e, assim, sair de conflito na guerra entre Israel e Hamas, iniciada em 7 de outubro.