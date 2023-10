Confronto em campo de refugiados na Cisjordânia deixa 13 mortos

Pelo menos 13 pessoas morreram após confrontos com forças israelenses no campo de refugiados de Nur Shams, na Cisjordânia. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde palestino.

Do total de mortos, 5 são crianças. O Crescente Vermelho palestino confirmou o número de mortes. As informações são do jornal The Guardian. “O exército de ocupação israelense cometeu um massacre no campo de Nur Shams, em Tulkarem”, afirmou o ministério. Na quinta-feira (19) os militares de Israel disseram ter realizado um ataque aéreo que matou “vários terroristas” em Nur Shams.

Segundo a Al Jazeera, 81 pessoas morreram na Cisjordânia desde que o confronto entre Israel e Hamas começou em 7 de outubro. Mais de 1.300 pessoas foram feridas. Já são mais de 5.000 mortos. Além das 81 vítimas da Cisjordânia, morreram 3.785 na Faixa de Gaza e pelo menos 1.403 israelenses.



Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp