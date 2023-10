Três pessoas morrem durante confrontos na Cisjordânia em nova operação de Israel

Desde o início dos conflitos entre Israel e o grupo terrorista Hamas, as tensões também têm crescido na Cisjordânia – território reivindicado pelos palestinos para a criação de um Estado próprio, junto com a Faixa de Gaza. Nesta quinta-feira (19), segundo o Ministério da Saúde da Palestina, pelo menos três pessoas morreram durante confrontos na região, em nova operação das forças israelenses, que teve como alvo o campo de refugiados de Tukarem.

VEJA MAIS

Com isso, já chega a 68 o número de mortos na Cisjordânia. Forças de Defesa de Israel informaram que outras 524 pessoas no território já foram presas desde o início da guerra com o Hamas, em 7 de outubro. De acordo com o governo israelense, os presos têm ligação com grupos armados, incluindo o Hamas. As Forças Armadas de Israel afirmam que 330 dos 524 presos são ligados ao grupo autor dos ataques de 7 de outubro em território israelense.

Um dia antes, nesta quarta-feira (18), protestos em Ramallah, a capital da Cisjordânia, também foram marcados por confrontos com a polícia palestina local - comandada pela Autoridade Nacional Palestina, grupo político rival ao Hamas.