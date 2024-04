Brasileiros no Irã são orientados pela Embaixada a estocar água e comida após ataque de Israel

Brasileiros que vivem no Irã foram orientados pela Embaixada do Brasil a estocar água, alimentos e bateria (pilhas) para recarregar celulares e lanternas caso ocorra corte de energia nas cidades próximas. A recomendação foi repassada após os ataques de Israel a alvos militares e à usina nuclear em Isfahan, no Irã, em resposta ao ataque iraniano ao território israelense no último final de semana.

O coronel Pedro Ivo, que trabalha junho à representação diplomática do Brasil no país do Oriente Médio, foi quem enviou a mensagem em um grupo de WhatsApp com 65 brasileiros, segundo informações divulgadas pelo portal O Globo.

"Sei que o momento de tensão é grande, mas mantenhamos a calma. Israel realizou ataques pontuais a alvos militares e a usina nuclear em Isfahan", escreveu. "O risco de efeitos colaterais para a população é muito baixa", acrescentou.

Ele ainda garantiu que a evolução das ações dos países envolvidos na situação está sendo acompanhada pela representação diplomática.

"Oriento que façam um estoque de alimentos, água e baterias (pilhas) para recarregar celulares e lanternas caso ocorra corte de energia nas cidades próximas a vocês", disse.