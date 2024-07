Brasileiro participa de competição de comer hot dogs nos EUA; campeão comeu 58 cachorros-quentes

Em 4 de julho é comemorada, nos Estados Unidos, a Festa da Independência. Data vem acompanhada de diversas tradições e uma delas é a competição de comer mais cachorros-quentes que ocorre todos os anos, desde 1972, em Coney Island, no Estado de Nova York.

Neste ano, um brasileiro estava entre os competidores: o youtuber Ricardo Corbucci, conhecido como “Corbucci Eats”, que cativou seu público com vídeos comendo quantidades surpreendentes de comida. Quem venceu o Nathan’s Hot Dog Eating Competition, no entanto, foi o americano Patrick Bertoletti, que conseguiu comer 58 hot dogs no limite de tempo.

O recorde da categoria masculina segue sendo de Joey Chestnut, que vinha vencendo a disputa desde 2015, mas foi impedido de concorrer neste ano. Em 2021, ele comeu 76 hot dogs em 10 minutos.

"Eu simplesmente não consigo acreditar. (...) Como Joey não estava aqui, eu sabia que tinha uma chance. Consegui desbloquear algo que não sei de onde veio", disse Patrick Bertoletti ao canal ESPN, responsável por transmitir o evento.

Na categoria feminina, a vencedora foi a estudante Miki Sudo, ela comeu 51 unidades e ganhou o título de maior vencedora da categoria ao vencer a disputa pela décima vez. O prêmio, assim como na competição masculina, é de US$ 10 mil, o que equivale a mais de 54 mil reais.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)