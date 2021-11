'Assaltada sim, com fome, jamais': mulher é abandonada durante roubo e reação dela viraliza

As imagens de um assalto a uma lanchonete carioca viralizaram nas redes sociais nos últimos dias, devido a reação inusitada de uma cliente durante o ocorrido. Mesmo durante a tensão do momento, a jovem continua saboreando calmamente o lanche.

No registro, é possível ver o momento em que os dois assaltantes entram no local e abordam os clientes. Em seguida, os ladrões entram no estabelecimento e roubam a lanchonete. O casal, que aparece no lado direito do vídeo, segue comendo.

O namorado da moça, ao perceber a ação dos bandidos, saiu correndo do local e abandonou a namorada e os pertences para trás. Já ela, continuou comendo o cachorro-quente e ainda entregou a chave da moto do rapaz e, de quebra, ofereceu o capacete do veículo.

“Assaltada sim, com fome jamais!”, diz a legenda do vídeo que viralizou.

Nas redes sociais, a cena atípica virou piada entre os internautas. “Quando nada mais te abala”, escreveu uma. “Eu posso até estar aflito, mas nunca desnutrida”, brincou uma segunda.

LEIA MAIS