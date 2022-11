Brasileiro Ilan Goldfajn é eleito presidente do BID

Depois de concorrer com a argentina Cecilia Todesca Bocco, com o mexicano Gerardo Esquivel, o chileno Nicolás Eyzaguirre e Gerard Johnson, de Trinidad e Tobago, o brasileiro Ilan Goldfajn ficou com a vaga de novo presidente do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID).

Ilan Goldfajn foi eleito neste domingo (20), ele será o primeiro brasileiro a comandar a instituição, nos Estados Unidos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Ilan Goldfajn: é preciso cautela para baixar mais os juros]]

Atualmente, Goldfajn é diretor de Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), cargo do qual se licenciou para disputar a eleição do BID. Entre 2016 a 2019, ele foi Presidente do Banco Central , indicado por Michel Temer (MDB).

O BID, fundado há 63 anos, é considerado o maior e mais antigo organismo financeiro multilateral do mundo e financia projetos de desenvolvimento econômico, social e institucional na América Latina e no Caribe. Tem 48 países membros e sede em Washington (EUA).