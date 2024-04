Brasileiro fratura pernas e perde visão de um olho durante combate na Ucrânia

Um brasileiro fraturou as pernas e ficou cego de um olho ao pisar em mina terrestre, durante um combate na Ucrânia, país em guerra com a Rússia desde o dia 24 de fevereiro de 2022. Segundo o portal G1 Ceará, Fernando Barroso de Macedo foi atingido no dia 29 de março e está internado desde então. Atualmente, o soldado está em um hospital na cidade de Odessa.

Na Ucrânia, o brasileiro recebia um salário integral, mas o valor foi reduzido por ter saído da linha de frente do combate, por causa do acidente. Por isso, ele precisa de ajuda para cobrir os custos e arcar com a recuperação. Ele explicou que estava em combate no front, na região de Kherson, uma zona de muito conflito, quando pisou na mina.

Fernando passou por três cirurgias no pé direito, além de procedimentos nos olhos.

"Meu pé direito ficou estraçalhado, mas devido o coturno e as meias ficaram segurando, tudo quebrado, fratura exposta. A perna esquerda foi atingida por um estilhaço. Só que o estilhaço maior da mina atingiu meu olho esquerdo, ocasionando a perda da visão. No direito também teve estilhaço, mas passei por uma cirurgia", declarou o soldado brasileiro, que atua como voluntário na guerra.

"Devido não estar mais na área de combate, meu salário é reduzido 80%, por isso preciso dessa ajuda. Mais só de estar vivo são os planos de Deus", disse o brasileiro.

Natural de Fortaleza, Fernando de Macedo foi sargento no Exército Brasileiro por sete anos, e decidiu ir para a Ucrânia quando o tempo de serviço militar no Brasil. Ele chegou ao país Europeu em agosto de 2023.