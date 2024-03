Brasileira vítima de estupro coletivo na Índia recebe assistência do Itamaraty

Neste domingo (3), o Ministério das Relações Exteriores comunicou que a embaixada brasileira em Nova Delhi, na Índia, está oferecendo toda a assistência consular à brasileira que foi vítima de um ataque sexual por sete indivíduos no estado de Jharkhand. Fernanda Santos e Vicente Barbera viajavam de moto quando foram violentados.

Em comunicado, o Itamaraty mencionou que está trabalhando em colaboração com a embaixada da Espanha, já que a brasileira, que é casada com um espanhol, possui dupla cidadania.

"A embaixada do Brasil em Nova Delhi entrou em contato imediatamente com a cidadã brasileira e as autoridades locais após tomar conhecimento dos acontecimentos. Além disso, em virtude da cidadania dupla brasileira e espanhola, coordenamos nossos esforços com a embaixada da Espanha, que está fornecendo assistência consular às vítimas", informou.

O Ministério das Relações Exteriores acrescentou que continuará acompanhando os desdobramentos do caso em cooperação estreita com as autoridades da Espanha e da Índia, através da embaixada brasileira em Nova Delhi.

Segundo informações do The Print, a brasileira e seu marido, de nacionalidade espanhola, estavam viajando de moto pelo país. O casal tinha como destino o Nepal e parou no distrito de Dumka para pernoitar na sexta-feira (1º).

A polícia informou que todos os envolvidos foram identificados, sendo que três deles já foram detidos. Os suspeitos são residentes locais.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o casal aparece com ferimentos no rosto e relata ter sido assaltado pelo grupo.

"Passamos por algo terrível que não desejamos a ninguém. Sete homens nos atacaram, nos agrediram e nos roubaram, embora não tenham levado muitos pertences porque o que queriam era nos atacar. Estamos no hospital com a polícia. Isso aconteceu esta noite, aqui na Índia", disse a brasileira.