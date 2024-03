Turista brasileira é vítima de estupro coletivo na Índia

Uma turista do Brasil compartilhou ter sido vítima de um estupro coletivo perpetrado por sete homens na Índia. Todos os suspeitos já foram reconhecidos e três deles estão sob custódia, de acordo com a embaixada brasileira em Nova Deli. O crime ocorreu em Dumka, na última sexta-feira (1º), enquanto a vítima viajava com seu marido, que é espanhol, pelo continente asiático.

O casal estava a caminho do Nepal de motocicleta, mas optaram por acampar na região, conforme relatado pela mídia local. Durante a noite, foram surpreendidos pelo grupo agressor.

As vítimas receberam cuidados médicos e denunciaram o ocorrido às autoridades policiais, que conseguiram identificar os suspeitos. Até o momento, três foram capturados, enquanto os demais estão sendo procurados.

A embaixada brasileira, por meio de nota, afirmou que "seguirá à disposição para prestar toda a assistência cabível e acompanhar todos os desdobramentos do caso, em estreita coordenação com as autoridades espanholas e indianas"