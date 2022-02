Brasileira revela que foi expulsa do Vaticano por usar vestido curto

A brasileira Julia Vieira usou suas redes sociais para desabafar sobre uma situação inusitada enquanto passeava pelo Vaticano, em Roma. Na ocasião, a empresária revelou ter sido expulsa do lugar por trajar um vestido curto e considerado inapropriado durante a visita.

Segundo a turista, ela foi abordada por um funcionário que afirmou que o local era um ambiente para fazer orações. “Um homem de cerca de 50 anos se aproximou de mim dentro do Vaticano e disse em italiano - que eu entendo bem - que aquele é um local para fazer oração, um local para fazer culto, para fazer missa e eu não estava vestida de forma apropriada", disse ela ao jornal Extra.

A empresária declarou ainda que a roupa em questão era um blazer com botas de cano alto que subiam até as coxas, traje muito usado no inverno da Europa. "A culpa não foi minha e sim das pessoas que são fanáticas por religião", defendeu-se a brasileira.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)