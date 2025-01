Brasileira de 116 anos é a pessoa mais velha do mundo

A instituição LongeviQuest acaba de apontar que a brasileira Inah Canabarro Lucas, de 116 anos é, agora, a pessoa viva mais velha do mundo. O título pertencia à Okagi Hayashi, de 115 anos, moradora da província de Gifu, que faleceu em 29 de dezembro do ano passado.

Inah Canabarro Lucas nasceu em São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, em 8 de junho de 1908, filha de João Antônio Lucas (1870–1923) e Mariana Canabarro Lucas (1878–1954) e também bisneta do general David Canabarro (1796–1867), um dos líderes da Guerra dos Ragamuffin (1835–1845).

Embora ela tenha alegado ter nascido em 27 de maio de 1908, pesquisas revelaram que seu nascimento se deu 11 dias depois. Quando criança era tão magra que muitas pessoas afirmavam que ela não sobreviveria à infância.

Freira e professora

Aos 16 anos, Inah iniciou sua jornada religiosa, como aluna do internato Santa Teresa de Jesus, em Santana do Livramento (RS), onde também foi batizada um ano mais tarde, em 21 de abril de 1926. Mais tarde, mudou-se para Montevidéu, no Uruguai, onde se consagrou à Igreja Católica em 1º de outubro de 1929, aos 21 anos.

Em 1930 retornou ao Brasil para lecionar português e matemática em uma escola na Tijuca, bairro do Rio de Janeiro. Em julho de 1932, renovou seus votos pela primeira vez, ainda no Rio, e um ano depois tornou a fazê-lo. Em 27 de julho de 1934, aos 26 anos, fez seus votos perpétuos (Profissão Perpétua) e se tornou freira. No início da década de 1940, retornou a Santana do Livramento, onde deu continuidade à sua vocação como professora em julho de 1942.

Inah trabalhou em Itaqui em duas ocasiões distintas. Seu primeiro mandato começou em fevereiro de 1949, e ficou lá por mais de uma década antes de retornar a Santana do Livramento, em março de 1961, onde trabalhou como professora e secretária. A missão religiosa fez com que ela retornasse a Itaqui em março de 1979, mas, em fevereiro de 1980 assumiu uma posição na Casa Provincial em Porto Alegre, onde veio a se aposentar em 1995.

Bênção do papa

Em 2018, ao celebrar seu 110º aniversário, Irmã Inah recebeu uma bênção apostólica do Papa Francisco, acompanhada por um certificado, que mais tarde foi orgulhosamente exibido no canto de souvenires da comunidade onde ela reside.

Uma de suas paixões é o futebol. Torcedora devota do Sport Club Internacional, Inah explica que escolheu esse clube porque ele representa o povo: “Seja rico ou pobre, não importa — é para o povo!”, diz. Quando perguntada sobre o segredo de sua longevidade, ela atribuiu ao Senhor, dizendo que Ele a ajudou a viver esses muitos anos. “Ele é o segredo da vida. Ele é o segredo de tudo”, ela comentou.

Além de ser a pessoa viva mais velha do mundo, Inah Canabarro Lucas também é a 20ª pessoa mais velha na história registrada. Ela se tornou a pessoa viva mais velha do Brasil em 23 de janeiro de 2022, após a morte de Antonia da Santa Cruz, de 116 anos. Mais tarde, se tornou a pessoa viva validada mais velha de toda a América do Sul e Latina, após o falecimento da colombiana Sofia Rojas, de 114 anos, em 30 de julho de 2022.

A Irmã Inah também é a segunda freira mais velha na história documentada, superada apenas por Lucile Randon (Irmã André) da França, que faleceu em janeiro de 2023 aos 118 anos e 340 dias. Ela é a última pessoa viva conhecida nascida em 1908 e uma das três únicas pessoas sobreviventes nascidas em toda a década de 1900.

Representantes da LongeviQuest, incluindo o presidente da América Research, Fabrizio Villatoro, e a pesquisadora sênior para o Brasil, Iara Souza, conheceram irmã Inah em fevereiro de 2024, quando ela completou 115 anos.