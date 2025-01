Pagamento Auxílio Extraordinário aos Pescadores: confira calendário da Caixa na região Norte

O pagamento do Auxílio Extraordinário aos Pescadores da Região Norte, realizado pela Caixa Econômica Federal, inicia nesta segunda-feira (06). Trabalhadores da pesca do Pará, Amazonas e Amapá são beneficiados com o suporte financeiro de R$ 2.824, pago em parcela única como crédito em conta. Cerca de 195 mil pessoas em mais de 60 municípios recebem o dinheiro.

O valor é disponibilizado com base no número final do Cadastro de Pessoa Física (CPF), entre os dias 06 e 10 de janeiro. O auxílio, instituído pela Medida Provisória Nº 1.277/2024, é destinado a pescadores afetados pela seca ou estiagem.

Calendário de pagamento do Auxílio Extraordinário aos Pescadores da Região Norte

06 de janeiro, segunda-feira: CPF com final 0 ou 1

07 de janeiro, terça-feira: CPF com final 2 ou 3

08 de janeiro, quarta-feira: CPF com final 4 ou 5

09 de janeiro, quinta-feira: CPF com final 6 ou 7

10 de janeiro, sexta-feira: CPF com final 8 ou 9

Municípios contemplados com o Auxílio Extraordinário aos Pescadores da Região Norte

Pará: Cametá, Mocajuba, Baião, São Sebastião da Boa Vista, Ponta de Pedras, Curralinho, Tucuruí, Oeiras do Pará, Breu Branco, Bagre, Chaves, Acará, Almeirim, Anajás, Santa Cruz do Arari, Novo Repartimento, Senador José Porírio, Vitória do Xingu, Altamira, Rio Maria, Itaituba, Pacajá, São Geraldo do Araguaia, Faro, Anapu, Ipixuna do Pará, Concórdia do Pará, Capitão Poço, Ourém, Xinguara, Nova Esperanca do Piriá, Santa Luzia Do Pará, Bom Jesus do Tocantins, Belterra e Sapucaia

Autazes, Codajás, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Novo Airão, São Gabriel da Cachoeira, Nhamundá, Itapiranga, Nova Olinda Do Norte, São Sebastião do Uatumã e Barreirinha Amapá: Santana, Macapá, Laranjal do Jari, Mazagão, Vitoria Do Jari, Amapá, Tartarugalzinho, Pracuúba, Itaubal, Calçoene, Oiapoque, Ferreira Gomes, Cutias, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande e Serra do Navio