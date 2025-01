Pagamento Bolsa Família 2025: confira o calendário de janeiro

O pagamento do Bolsa Família em 2025 inicia em janeiro. Com base no Número de Identificação Social (NIS), os beneficiários recebem o valor a partir do dia 20, segunda-feira. Confira abaixo o calendário.

Calendário de pagamento do Bolsa Família - Janeiro de 2025

20, segunda-feira: NIS final 1

21, terça-feira: NIS final 2

22, quarta-feira: NIS final 3

23, quinta-feira: NIS final 4

24, sexta-feira: NIS final 5

27, segunda-feira: NIS final 6

28, terça-feira: NIS final 7

29, quarta-feira: NIS final 8

30, quinta-feira: NIS final 9

31, sexta-feira: NIS final 0