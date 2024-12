Mais de R$ 17,2 milhões teriam sido pagos indevidamente a beneficiários do Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) solicita o reembolso de mais de R$ 17,2 milhões referentes a recebimentos indevidos do Bolsa Família em todo o Brasil, segundo o portal Metrópoles.

De acordo com o portal, os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) e são referentes a recursos financeiros que o órgão busca ressarcir desde 2006 e inclui também o período referente a implementação do Auxílio Brasil.

O programa contempla cerca de 20 milhões de famílias em todos os municípios brasileiros, todo mês, com um custo de R$ 14 bilhões. São Paulo é o estado com o maior quantitativo de beneficiários, sendo 2,5 milhões de famílias, que, juntas, captam R$ 1,67 bilhão do programa. A Bahia aparece na sequência, com 2,47 milhões de contemplados.

Os responsáveis por prestar informações falsas no Cadúnico para ter acesso aos programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, deverão ressarcir os valores recebidos indevidamente. O pagamento considera o valor original da dívida atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).