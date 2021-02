Brasil já é o oitavo que mais vacina no mundo

Após o mundo atingir mais de 94 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a covid-19 no mundo, o Brasil subiu para oitavo no ranking, segundo levantamento desta segunda-feira (1º) do projeto Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford.

Com pouco mais de 2 milhões de vacinas aplicadas até o momento, o Brasil subiu da 12ª posição do ranking, que ocupava na quinta-feira, quando somava 1,13 milhão de vacinados, para oitavo.

Esse ranking é em quantidade absoluta de vacinas distribuídas, apesar de ser mais importante o número em relação ao percentual da população vacinada.

Os dez países que mais vacinaram são

Estados Unidos: 31,12 milhões de doses

China: 22,77 milhões

Reino Unido: 9,47 milhões

Israel: 4,74 milhões

Índia: 3,74 milhões

Emirados Árabes Unidos: 3,33 milhões

Alemanha: 2,32 milhões

Brasil: 2,07 milhões

Turquia: 1,99 milhão

Itália: 1,96 milhão

Proporcional

No ranking que ela em conta a proporção de vacinados em relação à população, Israel lidera, com mais de um terço da população tendo recebido ao menos uma dose da vacina e um quinto já foi completamente imunizado.

Os países onde mais pessoas receberam vacina são: Israel (34,74%), Emirados Árabes Unidos (31,18%), Reino Unido (13,22%) e Bahrein (10,02%).

Neste quesito, o Brasil está em 34º neste levantamento (0,96% da população vacinada com ao menos uma dose), atrás da Croácia (1,41%) e à frente da Costa Rica (0,90%).