Botão vermelho misterioso em banheiro de restaurante surpreende cliente: 'O que de pior pode rolar?'

Uma mulher, chamada Abi Hindle, foi surpreendida após utilizar o banheiro de um restaurante, no Reino Unido. No local havia um botão vermelho, com a palavra "pressione", ao lado da pia. Não contendo a curiosidade, a mulher apertou a tecla e experimentou uma festa particular. Entenda:

Nas redes sociais, Abi filmou e mostrou toda a situação aos seguidores.

"Acabei de ver um botão gigante e isso é como um pano vermelho para um touro, então resolvi descobrir do que se tratava. Assim que o vi, tive que pressioná-lo", contou.

Para a surpresa de Abi, o espaço se transformou em uma discoteca. O local escureceu instantaneamente e, em seguida, foi iluminado por luzes coloridas, acompanhadas do alto som de "Staying Alive" da banda Bee Gees. Depois de ver a festa, ela ainda apertou o botão mais três vezes e se divertiu antes de sair para contar à família.

"Deve ser o banheiro mais legal da Grã-Bretanha - até eu decorar o meu para ficar parecido com este. Me inspirei", relatou.

A postagem da situação inusitada acumulou mais de 2,5 milhões de visualizações e muitos comentários de pessoas que afirmaram ter vontade de conhecer o lugar.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)