Bombardeios israelenses deixam nove mortos na Faixa de Gaza

O Ministério da Saúde na Faixa de Gaza relatou que nove pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram durante ataques aéreos realizados por Israel na madrugada desta terça-feira (09). O território é controlado pelo movimento islâmico Hamas, e o fotógrafo da AFP em Rafah, cidade no sul da Faixa de Gaza, viu o corpo de um homem identificado como Yihad Ghannam, comandante do braço armado da Jihad Islâmica palestina.

O Exército israelense anunciou que os bombardeios tinham como alvo posições da Jihad Islâmica na Faixa de Gaza. Um jornalista da AFP também relatou que viu o teto de um prédio em chamas e ambulâncias retirando vítimas.

Os bombardeios começaram pouco após as 2h locais e duraram até as 3h50. As ações ocorrem menos de uma semana depois de uma trégua alcançada com a mediação do Egito, após uma nova escalada da violência entre Israel e a Jihad Islâmica. A violência foi desencadeada pela morte de um líder do movimento islâmico, que fazia greve de fome em uma prisão israelense.

De acordo com o Exército israelense, os ataques visaram três líderes da Jihad Islâmica que considera uma organização terrorista: Jihad Ghannam e Khalil Al-Bahtani, na Faixa de Gaza, e Tareq Ezzdine, na Cisjordânia.