Bombardeio da Ucrânia atinge navio militar da Rússia na Crimeia; uma pessoa morreu

Um ataque ucraniano em Feodosia, na península anexada da Crimeia, atingiu um navio militar russo, em uma nova derrota para Moscou no Mar Negro, no momento em que o país reivindica avanços na região. Segundo Sergei Aksionov, governador da Crimeia, uma pessoa morreu, e duas ficaram feridas no bombardeio realizado pelas forças da Ucrânia. O ataque também provocou danos em seis edifícios e forçou moradores a deixarem suas casas.

Nesta terça-feira (26), Rússia reconheceu que um de seus navios - o navio de desembarque "Novocherkassk" - foi danificado durante a noite, em um ataque com o uso de mísseis de cruzeiro.

(Handout / Telegram / @VentdeCrimee / AFP)

A Força Aérea da Ucrânia já havia anunciou, horas antes que havia "destruído" este navio, suspeito de transportar drones Shahed, de fabricação iraniana, utilizados por Moscou no conflito contra Kiev. O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, comentou sobre o caso em tom irônico, citando o bom trabalho de seu Exército ao adicionar "um novo navio à frota submarina russa no Mar Negro". Segundo ele, o navio afundou.

O Mar Negro é uma importante rota para as exportações de cereais da Ucrânia, uma das maiores produtoras de grãos do planeta, e também é estratégico para a Rússia, pela localização essencial para o envio de suprimentos para suas tropas no sul da Ucrânia e para lançar ataques dentro da ex-república soviética.