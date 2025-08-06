‘Bom dia!’: Papa Leão XIV saúda fiéis em português na Audiência Geral desta quarta-feira

Os fiéis de países lusófonos presentes na Praça São Pedro, nesta quarta-feira (06/08), foram surpreendidos com a saudação do papa Leão XIV em português. “Irmãos e irmãs, bom dia!”, declarou o pontífice ao iniciar a Audiência Geral, optando pela língua portuguesa no lugar da saudação tradicional em italiano.

Na catequese jubilar dedicada a Cristo, Leão XIV meditou sobre a preparação para o mistério pascal. Após a leitura da catequese em italiano, o pontífice saudou diretamente os fiéis de língua portuguesa, como um grupo de Várzea Grande (SP), que exibia uma enorme bandeira aberta na Praça São Pedro — mas falou em italiano:

"Dirijo uma saudação cordial a todos os peregrinos de língua portuguesa, especialmente aos que vieram de Portugal e do Brasil", declarou. "Queridos irmãos e irmãs, ainda com os extraordinários acontecimentos do Jubileu dos Jovens vivos na memória, continuemos a rezar para que o Espírito Santo possa predispor os corações de tantos jovens ao anúncio do Evangelho. Deus os abençoe!", acrescentou.